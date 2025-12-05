Путин и Моди сравнили подходы России и Индии к внешней политике

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Подходы России и Индии к приоритетам их внешней политики совпадающие и взаимодополняющие, говорится в совместном заявлении по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия – Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении", опубликованном на сайте Кремля.
"Стороны с удовлетворением отметили устойчивость российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, а также совпадающие и взаимодополняющие подходы к приоритетам их внешней политики и подтвердили приверженность дальнейшему укреплению этого партнерства", - говорится в документе.
Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. В пятницу в Хайдарабадском дворце в Дели состоялись российско-индийские переговоры на высшем уровне.
Путин рассказал, на чем основаны отношения России и Индии
17 сентября, 16:30