Путин и Моди сравнили подходы России и Индии к внешней политике

"Стороны с удовлетворением отметили устойчивость российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, а также совпадающие и взаимодополняющие подходы к приоритетам их внешней политики и подтвердили приверженность дальнейшему укреплению этого партнерства", - говорится в документе.