https://ria.ru/20251205/rossija-2060053079.html
Россия и Индия призвали к сдержанности на Ближнем Востоке
Россия и Индия призвали к сдержанности на Ближнем Востоке - РИА Новости, 05.12.2025
Россия и Индия призвали к сдержанности на Ближнем Востоке
Россия и Индия призывают к сдержанности и соблюдению прав человека на Ближнем Востоке. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T13:14:00+03:00
2025-12-05T13:14:00+03:00
2025-12-05T13:14:00+03:00
в мире
индия
ближний восток
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_0:215:2789:1784_1920x0_80_0_0_7ecfd0aaf8fc493710e39516a1c76531.jpg
https://ria.ru/20250623/putin-2024850162.html
индия
ближний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1c/1892619272_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_c40ce29047d6c615843b340bf313c4a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, ближний восток, россия
В мире, Индия, Ближний Восток, Россия
Россия и Индия призвали к сдержанности на Ближнем Востоке
Россия и Индия призвали к соблюдению прав человека на Ближнем Востоке
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Россия и Индия призывают
к сдержанности и соблюдению прав человека на Ближнем Востоке.
Совместное заявление по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении" опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны подтвердили свою приверженность миру и стабильности на Ближнем Востоке, призвав к сдержанности, защите гражданского населения и соблюдению норм международного права, а также к необходимости воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации и поставить под угрозу региональную стабильность", - говорится в документе.