Россия и Индия отметили важность работы "Группы двадцати"

"Стороны подчеркнули, что "Группа двадцати" является ведущим международным экономическим форумом, предоставляющим площадку для диалога как развивающихся, так и развитых экономик на равноправной и взаимовыгодной основе. Они признали важность непрерывной и продуктивной работы "Группы двадцати" на основе консенсуса и сосредоточения внимания на ее ключевом мандате", - говорится в документе.