Россия и Индия отметили важность работы "Группы двадцати"

2025-12-05T13:14:00+03:00
2025-12-05T13:14:00+03:00
2025-12-05T13:29:00+03:00
в мире
индия
россия
индия
россия
в мире, индия, россия
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия отметили важность непрерывной и продуктивной работы "Группы двадцати".
Совместное заявление по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия
: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении" опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны подчеркнули, что "Группа двадцати" является ведущим международным экономическим форумом, предоставляющим площадку для диалога как развивающихся, так и развитых экономик на равноправной и взаимовыгодной основе. Они признали важность непрерывной и продуктивной работы "Группы двадцати" на основе консенсуса и сосредоточения внимания на ее ключевом мандате", - говорится в документе.