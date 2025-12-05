Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индия делают многое для повышения авторитета БРИКС, заявил Путин
13:10 05.12.2025
Россия и Индия делают многое для повышения авторитета БРИКС, заявил Путин
Россия и Индия продолжают многое делать для повышения авторитета БРИКС - как основатели этой организации, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
в мире
россия
индия
нью-дели
владимир путин
нарендра моди
брикс
визит путина в индию — 2025
россия
индия
нью-дели
в мире, россия, индия, нью-дели, владимир путин, нарендра моди, брикс, визит путина в индию — 2025
В мире, Россия, Индия, Нью-Дели, Владимир Путин, Нарендра Моди, БРИКС, Визит Путина в Индию — 2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия продолжают многое делать для повышения авторитета БРИКС - как основатели этой организации, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как государства-основатели БРИКС, Россия и Индия многое сделали и продолжают делать для повышения авторитета этой организации", - сказал глава государства.
Путин в четверг прибыл в Нью-Дели с двухдневным визитом. В пятницу он проводит переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Переговоры открылись беседой в узком составе. Затем встреча продолжится в расширенном формате с участием делегаций двух стран.
