Россия готова и дальше работать с командой Трампа по Украине, заявил Ушаков - РИА Новости, 05.12.2025
10:44 05.12.2025
Россия готова и дальше работать с командой Трампа по Украине, заявил Ушаков
Россия готова и дальше работать с командой Трампа по Украине, заявил Ушаков
в мире
россия
сша
дональд трамп
юрий ушаков
мирный план сша по украине
россия
сша
в мире, россия, сша, дональд трамп, юрий ушаков, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине
Россия готова и дальше работать с командой Трампа по Украине, заявил Ушаков

Ушаков: РФ готова продолжить работу с командой Трампа по Украине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и дальше готова работать с американской командой из администрации президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы готовы и дальше работать с этой американской командой", - сказал он телеканалу "Звезда".
Встреча в Кремле прошла на базе пониманий Анкориджа, заявил Ушаков
