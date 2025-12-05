Рейтинг@Mail.ru
Взнос России в 2025 году остается невыплаченным, заявили в WADA - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
09:20 05.12.2025 (обновлено: 09:29 05.12.2025)
Взнос России в 2025 году остается невыплаченным, заявили в WADA
Ежегодный взнос Российской Федерации за 2025 год остается невыплаченным в связи с международными санкциями, сообщила глава офиса стратегического управления... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
россия, пусан, южная корея, всемирное антидопинговое агентство (wada), спорт
Россия, Пусан, Южная Корея, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Спорт
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Ежегодный взнос Российской Федерации за 2025 год остается невыплаченным в связи с международными санкциями, сообщила глава офиса стратегического управления Всемирного антидопингового агентства (WADA) Одри Тайллефер.
В пятницу в Пусане (Южная Корея) проходит исполком WADA и заседание совета учредителей агентства.
"Взнос Российской Федерации за 2025 год остается невыплаченным в связи с международными санкциями. Невыплаченным остается взнос США за 2024 год, также не ожидается выплата взноса за 2025 год", - сказала Тайллефер.
Согласно сведениям на сайте WADA, в 2023 году Россия должна была перечислить в бюджет агентства 1 267 023 доллара, из них международный антидопинговый регулятор получил только 53 237 долларов. Взнос России за 2024 год составляет 1 335 860 долларов, в соответствии с документами WADA, эта сумма на счета организации не поступала. Взнос России в бюджет WADA в 2025 году составит 1 408 094 долларов.
WADA не получило взнос от России за 2023-2024 годы
WADA не получило взнос от России за 2023-2024 годы
7 мая, 07:50
 
