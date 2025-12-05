Взнос России в 2025 году остается невыплаченным, заявили в WADA

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Ежегодный взнос Российской Федерации за 2025 год остается невыплаченным в связи с международными санкциями, сообщила глава офиса стратегического управления Всемирного антидопингового агентства (WADA) Одри Тайллефер.
В пятницу в Пусане (Южная Корея) проходит исполком WADA и заседание совета учредителей агентства.
"Взнос Российской Федерации за 2025 год остается невыплаченным в связи с международными санкциями. Невыплаченным остается взнос США за 2024 год, также не ожидается выплата взноса за 2025 год", - сказала Тайллефер.
Согласно сведениям на сайте WADA, в 2023 году Россия должна была перечислить в бюджет агентства 1 267 023 доллара, из них международный антидопинговый регулятор получил только 53 237 долларов. Взнос России за 2024 год составляет 1 335 860 долларов, в соответствии с документами WADA, эта сумма на счета организации не поступала. Взнос России в бюджет WADA в 2025 году составит 1 408 094 долларов.