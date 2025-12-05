https://ria.ru/20251205/rospotrebnadzor-2059976074.html
Роспотребнадзор опроверг данные о проверке россиян, прибывших из Чехии
2025-12-05T10:20:00+03:00
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
Информация о начале тестирования на гепатит россиян, прибывающих из Чехии, является недостоверной, сообщили
журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее Роспотребнадзор
сообщал, что взял на контроль сообщения о распространении гепатита А в Чехии
, ведомство отмечало, что это не повлияет на эпидситуацию в РФ
, риски завоза вируса минимальны. Позже Telegram-канал SHOT писал, что Роспотребнадзор начал тестировать россиян, прибывающих из Чехии, на фоне вспышки желтухи в стране.
"Информация, распространяемая в СМИ, о том, что "Роспотребнадзор начал тестировать россиян, прибывающих из Чехии, на гепатит", является недостоверной. Эти сведения не подтверждаются официальными сообщениями ведомства", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что в пресс‑релизе Роспотребнадзора говорилось об эпидемиологической ситуации в Чехии по гепатиту А, о разработанных учёными Роспотребнадзора новых быстрых тестах и о том, что риски завоза вируса гепатита А из этой страны минимальны.
"Информация о применении этих тестов на границе для обследования въезжающих граждан не соответствует действительности", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.