Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор опроверг данные о проверке россиян, прибывших из Чехии - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 05.12.2025 (обновлено: 10:40 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/rospotrebnadzor-2059976074.html
Роспотребнадзор опроверг данные о проверке россиян, прибывших из Чехии
Роспотребнадзор опроверг данные о проверке россиян, прибывших из Чехии - РИА Новости, 05.12.2025
Роспотребнадзор опроверг данные о проверке россиян, прибывших из Чехии
Информация о начале тестирования на гепатит россиян, прибывающих из Чехии, является недостоверной, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T10:20:00+03:00
2025-12-05T10:40:00+03:00
здоровье - общество
чехия
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728931069_0:161:3200:1961_1920x0_80_0_0_8b29689bc2954cb02cdf6b266bef826d.jpg
https://ria.ru/20251106/rossija-2053125357.html
чехия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728931069_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_ab13a8e487777aec1c6edd5677e1a51b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, чехия, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Здоровье - Общество, Чехия, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор опроверг данные о проверке россиян, прибывших из Чехии

Роспотребнадзор опроверг данные о тестировании прибывших из Чехии на гепатит

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаги Чешской Республики и Евросоюза на территории посольства Чехии в Москве
Флаги Чешской Республики и Евросоюза на территории посольства Чехии в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Флаги Чешской Республики и Евросоюза на территории посольства Чехии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Информация о начале тестирования на гепатит россиян, прибывающих из Чехии, является недостоверной, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что взял на контроль сообщения о распространении гепатита А в Чехии, ведомство отмечало, что это не повлияет на эпидситуацию в РФ, риски завоза вируса минимальны. Позже Telegram-канал SHOT писал, что Роспотребнадзор начал тестировать россиян, прибывающих из Чехии, на фоне вспышки желтухи в стране.
"Информация, распространяемая в СМИ, о том, что "Роспотребнадзор начал тестировать россиян, прибывающих из Чехии, на гепатит", является недостоверной. Эти сведения не подтверждаются официальными сообщениями ведомства", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что в пресс‑релизе Роспотребнадзора говорилось об эпидемиологической ситуации в Чехии по гепатиту А, о разработанных учёными Роспотребнадзора новых быстрых тестах и о том, что риски завоза вируса гепатита А из этой страны минимальны.
"Информация о применении этих тестов на границе для обследования въезжающих граждан не соответствует действительности", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Вирус гепатита C, 3D-модель - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В России создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
6 ноября, 09:14
 
Здоровье - ОбществоЧехияРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала