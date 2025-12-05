https://ria.ru/20251205/roskomnadzor-2060187484.html
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке Minecraft в России
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке Minecraft в России - РИА Новости, 05.12.2025
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке Minecraft в России
Роскомнадзор заявил, что не блокирует игру Minecraft, на фоне информации якобы о ее блокировке. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T18:35:00+03:00
2025-12-05T18:35:00+03:00
2025-12-05T18:35:00+03:00
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060186951_0:0:3068:1725_1920x0_80_0_0_cfb23a26c1b251fcd7b82248a0b8d1b4.jpg
https://ria.ru/20251204/roskomnadzor-2059694370.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060186951_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_960ab9dd9339b4c4244dc5acbd254677.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество, россия
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество, Россия
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке Minecraft в России
Роскомнадзор заявил, что не блокирует Minecraft