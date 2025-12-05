Рейтинг@Mail.ru
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке Minecraft в России - РИА Новости, 05.12.2025
18:35 05.12.2025
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке Minecraft в России
Роскомнадзор заявил, что не блокирует игру Minecraft, на фоне информации якобы о ее блокировке.
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке Minecraft в России

Роскомнадзор заявил, что не блокирует Minecraft

Логотип компьютерной игры Minecraft
Логотип компьютерной игры Minecraft. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Роскомнадзор заявил, что не блокирует игру Minecraft, на фоне информации якобы о ее блокировке.
Ранее ряд Telegram-каналов начали распространять информацию о блокировке популярной игры Minecraft, которую якобы "внесли в перечень запрещенных".
"Роскомнадзор не блокирует доступ к этой игровой платформе", - сообщили в ведомстве, комментируя ограничение доступа к Minecraft.
Стартовая страница игровой площадки Roblox - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Решение о блокировке Roblox в России могут обжаловать, считает юрист
