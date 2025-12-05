https://ria.ru/20251205/retsept-2060114104.html
Почти 400 тыс. жителей МО продлили рецепты онлайн с начала года
Почти 400 тыс. жителей МО продлили рецепты онлайн с начала года - РИА Новости, 05.12.2025
Почти 400 тыс. жителей МО продлили рецепты онлайн с начала года
В Московской области предусмотрена возможность продления электронных рецептов на льготные лекарственные препараты онлайн. Этой услугой с начала года... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T15:59:00+03:00
2025-12-05T15:59:00+03:00
2025-12-05T15:59:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000304312_0:168:3041:1879_1920x0_80_0_0_331cbf6ce863e796c8e461feeeffda0b.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000304312_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_466ec3ddbefcb6aa18f784df59e643ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости.
В Московской области предусмотрена возможность продления электронных рецептов на льготные лекарственные препараты онлайн. Этой услугой с начала года воспользовались около 400 тысяч человек, написал 360.ru
.
Для продления рецепта пациент должен пройти телемедицинскую консультацию. Заместитель председателя правительства Московской области и министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул, что для этого необходим только интернет.
"Для продления электронного рецепта на льготный лекарственный препарат пациенту необходим только доступ в интернет", –сообщил чиновник.
Напоминание о необходимости продления документа осуществляет робот Светлана, созданный на основе искусственного интеллекта. Робот также предлагает записаться на дистанционный прием.