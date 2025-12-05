Рейтинг@Mail.ru
Почти 400 тыс. жителей МО продлили рецепты онлайн с начала года - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:59 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/retsept-2060114104.html
Почти 400 тыс. жителей МО продлили рецепты онлайн с начала года
Почти 400 тыс. жителей МО продлили рецепты онлайн с начала года - РИА Новости, 05.12.2025
Почти 400 тыс. жителей МО продлили рецепты онлайн с начала года
В Московской области предусмотрена возможность продления электронных рецептов на льготные лекарственные препараты онлайн. Этой услугой с начала года... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T15:59:00+03:00
2025-12-05T15:59:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000304312_0:168:3041:1879_1920x0_80_0_0_331cbf6ce863e796c8e461feeeffda0b.jpg
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000304312_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_466ec3ddbefcb6aa18f784df59e643ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Почти 400 тыс. жителей МО продлили рецепты онлайн с начала года

© РИА Новости / Владимир ПесняУченица школы
Ученица школы - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Московской области предусмотрена возможность продления электронных рецептов на льготные лекарственные препараты онлайн. Этой услугой с начала года воспользовались около 400 тысяч человек, написал 360.ru.
Для продления рецепта пациент должен пройти телемедицинскую консультацию. Заместитель председателя правительства Московской области и министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул, что для этого необходим только интернет.
"Для продления электронного рецепта на льготный лекарственный препарат пациенту необходим только доступ в интернет", –сообщил чиновник.
Напоминание о необходимости продления документа осуществляет робот Светлана, созданный на основе искусственного интеллекта. Робот также предлагает записаться на дистанционный прием.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала