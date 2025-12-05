Почти 400 тыс. жителей МО продлили рецепты онлайн с начала года

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Московской области предусмотрена возможность продления электронных рецептов на льготные лекарственные препараты онлайн. Этой услугой с начала года воспользовались около 400 тысяч человек, написал В Московской области предусмотрена возможность продления электронных рецептов на льготные лекарственные препараты онлайн. Этой услугой с начала года воспользовались около 400 тысяч человек, написал 360.ru

Для продления рецепта пациент должен пройти телемедицинскую консультацию. Заместитель председателя правительства Московской области и министр здравоохранения региона Максим Забелин подчеркнул, что для этого необходим только интернет.

"Для продления электронного рецепта на льготный лекарственный препарат пациенту необходим только доступ в интернет", –сообщил чиновник.