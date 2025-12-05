Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индия намерены развивать системы двусторонних расчетов - РИА Новости, 05.12.2025
13:22 05.12.2025
Россия и Индия намерены развивать системы двусторонних расчетов
Россия и Индия намерены развивать системы двусторонних расчетов

Государственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия намерены развивать системы двусторонних расчетов путем использования национальных валют.
Совместное заявление по итогам XXIII российско-индийского ежегодного саммита "Россия - Индия: проверенное временем прогрессивное партнерство, основанное на доверии и взаимном уважении" опубликовано на сайте Кремля.
"Стороны договорились продолжать сообща развивать системы двусторонних расчетов путем использования национальных валют для бесперебойного обслуживания двусторонней торговли. Кроме того, стороны условились продолжать консультации по сопряжению национальных платежных систем и систем передачи финансовых сообщений, а также платформ цифровых валют центральных банков", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи
Путин и Моди сравнили подходы России и Индии к внешней политике
