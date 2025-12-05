Россия и Индия намерены развивать системы двусторонних расчетов

"Стороны договорились продолжать сообща развивать системы двусторонних расчетов путем использования национальных валют для бесперебойного обслуживания двусторонней торговли. Кроме того, стороны условились продолжать консультации по сопряжению национальных платежных систем и систем передачи финансовых сообщений, а также платформ цифровых валют центральных банков", - говорится в документе.