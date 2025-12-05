Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал канал RT максимально чистым источником информации
15:12 05.12.2025
Путин назвал канал RT максимально чистым источником информации
Путин назвал канал RT максимально чистым источником информации
Канал RT является максимально чистым источником информации, его цель - донести до аудитории правдивую информацию о России и событиях в мире, заявил президент РФ РИА Новости, 05.12.2025
россия, владимир путин, визит путина в индию — 2025
Россия, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025
Путин назвал канал RT максимально чистым источником информации

Путин: канал RT является максимально чистым источником информации

Президент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала "RT India" в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы Россия сегодня Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала RT India в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян на церемонии запуска вещания телеканала "RT India" в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Канал RT является максимально чистым источником информации, его цель - донести до аудитории правдивую информацию о России и событиях в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Russia Today - это тот источник информации, который является максимально чистым, максимально нацеленным на обслуживание интересов своих зрителей, своих слушателей. Цель Russia Today - не просто пропаганда России и её культуры, позиции во внутренних и международных делах, прежде всего Russia Today стремится к тому, чтобы донести до своих слушателей и зрителей правдивую информацию о нашей стране и о том, что происходит в мире", - сказал Путин в ходе запуска вещания телеканала RT India.
Симоньян показала студию RT в Индии в виде огромной матрешки
Россия Владимир Путин Визит Путина в Индию — 2025
 
 
