Путин назвал канал RT максимально чистым источником информации
Путин назвал канал RT максимально чистым источником информации
Путин назвал канал RT максимально чистым источником информации
Канал RT является максимально чистым источником информации, его цель - донести до аудитории правдивую информацию о России и событиях в мире, заявил президент РФ РИА Новости, 05.12.2025
россия
владимир путин
визит путина в индию — 2025
россия
Путин назвал канал RT максимально чистым источником информации
Путин: канал RT является максимально чистым источником информации