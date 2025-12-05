Рейтинг@Mail.ru
14:06 05.12.2025 (обновлено: 14:21 05.12.2025)
Путин рассказал о технологическом и ресурсном потенциале России и Индии
Россия и Индия обладают внушительным технологическим и ресурсным потенциалом, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу. РИА Новости, 05.12.2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Россия и Индия обладают внушительным технологическим и ресурсным потенциалом, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу.
"Россия и Индия обладают емкими потребительскими рынками, внушительным экономическим, технологическим и ресурсным потенциалом", - сказал Путин на пленарном заседании Российско-Индийского форума импортеров.
Путин предлагает Индии сбросить западные оковы
Вчера, 08:00
 
