Путин сообщил, что регулярно общается с Моди по телефону
12:18 05.12.2025 (обновлено: 12:32 05.12.2025)
Путин сообщил, что регулярно общается с Моди по телефону
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что регулярно общается с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по телефону. РИА Новости, 05.12.2025
нарендра моди, владимир путин, визит путина в индию — 2025, индия, россия, дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что регулярно общается с премьер-министром Индии Нарендрой Моди по телефону.
Путин в четверг прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. В пятницу в Хайдарабадском дворце в Дели состоялись российско-индийские переговоры на высшем уровне.
"Отмечу, что у нас с господином премьер-министром налажен тесный рабочий и личный контакт. Мы встречались в текущем году в сентябре на саммите ШОС, регулярно общаемся по телефону, держим на постоянном личном контроле развитие российско-индийского сотрудничества по всем его стратегическим направлениям", - сказал российский лидер в ходе заявлений по итогам российско-индийских переговоров.
Россия и Индия будут вместе бороться с глобальными вызовами, заявил Моди
Россия и Индия будут вместе бороться с глобальными вызовами, заявил Моди
12:26
 
Нарендра МодиВладимир ПутинВизит Путина в Индию — 2025ИндияРоссияДели
 
 
