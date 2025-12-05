https://ria.ru/20251205/putin-2059976740.html
Путин рассказал о документах, подготовленных к его визиту в Индию
Путин рассказал о документах, подготовленных к его визиту в Индию - РИА Новости, 05.12.2025
Путин рассказал о документах, подготовленных к его визиту в Индию
Президент РФ Владимир Путин заявил, что к его визиту в Нью-Дели Россия и Индия подготовили ряд солидных совместных документов. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T10:21:00+03:00
Путин: Россия и Индия подготовили солидные совместные документы