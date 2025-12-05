Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал отношения России и Индии в сфере ВТС доверительными - РИА Новости, 05.12.2025
10:04 05.12.2025 (обновлено: 12:31 05.12.2025)
Путин назвал отношения России и Индии в сфере ВТС доверительными
Путин назвал отношения России и Индии в сфере ВТС доверительными - РИА Новости, 05.12.2025
Путин назвал отношения России и Индии в сфере ВТС доверительными
Отношения России и Индии в сфере военно-технического взаимодействия доверительные, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.12.2025
россия
индия
владимир путин
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
россия
индия
россия, индия, владимир путин, нарендра моди, визит путина в индию — 2025
Россия, Индия, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025
Путин назвал отношения России и Индии в сфере ВТС доверительными

Путин: у РФ и Индии доверительные отношения в военно-техническом взаимодействии

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Отношения России и Индии в сфере военно-технического взаимодействия доверительные, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас очень доверительные отношения в сфере военно-технического взаимодействия", - сказал Путин в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. 5 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Моди выразил надежду на укрепление экономического сотрудничества с Россией
Россия Индия Владимир Путин Нарендра Моди Визит Путина в Индию — 2025
 
 
