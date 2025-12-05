Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил важность заключения торгового договора между Индией и ЕАЭС - РИА Новости, 05.12.2025
14:11 05.12.2025
Путин отметил важность заключения торгового договора между Индией и ЕАЭС
Путин отметил важность заключения торгового договора между Индией и ЕАЭС - РИА Новости, 05.12.2025
Путин отметил важность заключения торгового договора между Индией и ЕАЭС
Скорейшее заключение преференциального торгового соглашения между Индией и ЕАЭС позитивно сказалось бы на экономических связях России и Индии, заявил президент... РИА Новости, 05.12.2025
Путин отметил важность заключения торгового договора между Индией и ЕАЭС

Путин: торговый договор Индии с ЕАЭС позитивно скажется на связях с РФ

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время заявления для СМИ по итогам российско-индийских переговоров в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время заявления для СМИ по итогам российско-индийских переговоров в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время заявления для СМИ по итогам российско-индийских переговоров в Нью-Дели
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Скорейшее заключение преференциального торгового соглашения между Индией и ЕАЭС позитивно сказалось бы на экономических связях России и Индии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Позитивный эффект в этом плане, как представляется, дало бы и скорейшее заключение преференциального торгового соглашения между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)", - сказал российский лидер на пленарном заседании российско-индийского форума импортеров.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Путин заявил о заинтересованности Индии в торговле с Россией
