Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик" 31 декабря
Продажи билетов на новогодние спектакли балета "Щелкунчик" 31 декабря в Большом театре стартовали в 12.00 мск в пятницу, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2025
