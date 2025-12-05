Рейтинг@Mail.ru
Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик" 31 декабря - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:03 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/prodazhi-2060011106.html
Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик" 31 декабря
Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик" 31 декабря - РИА Новости, 05.12.2025
Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик" 31 декабря
Продажи билетов на новогодние спектакли балета "Щелкунчик" 31 декабря в Большом театре стартовали в 12.00 мск в пятницу, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:03:00+03:00
2025-12-05T12:03:00+03:00
россия
большой театр
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869650800_0:361:2999:2047_1920x0_80_0_0_95be9f9afa286d86cbc10bc924b881f4.jpg
https://ria.ru/20251204/schelkunchik-2059911297.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869650800_79:0:2808:2047_1920x0_80_0_0_ce9c97d345b88ea04bc1234986c58cc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, большой театр, новый год
Россия, Большой театр, Новый год
Большой театр открыл продажу билетов на балет "Щелкунчик" 31 декабря

Большой театр начал продавать билеты на спектакли "Щелкунчик" 31 декабря

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Большого театра в Москве
Здание Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Здание Большого театра в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Продажи билетов на новогодние спектакли балета "Щелкунчик" 31 декабря в Большом театре стартовали в 12.00 мск в пятницу, убедился корреспондент РИА Новости.
С 12.00 мск в пятницу стартуют продажи на спектакль, который состоится 31 декабря в 12.00 мск. На финальный в этом году показ 31 декабря в 18.00 мск билеты можно будет приобрести на сайте в пятницу с 13.00 мск.
В пятницу в 10.00 мск на официальном сайте Большого театра России начались продажи финального блока билетов на балет "Щелкунчик", показ которого состоится 30 декабря в 12.00 мск. С 11.00 мск в пятницу можно приобрести билеты на представление 30 декабря в 19.00 мск.
Онлайн-продажа билетов на балет Щелкунчик в Большом театре - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Ставка за четыре билета на "Щелкунчик" составила 660 тысяч рублей
Вчера, 21:49
 
РоссияБольшой театрНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала