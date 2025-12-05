Рейтинг@Mail.ru
14:26 05.12.2025 (обновлено: 17:34 05.12.2025)
"Она сама стала жертвой". Пригожина возмутила травля Долиной
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с РИА Новости выразил удивление тем, что певицу Ларису Долину в ситуации вокруг ее квартиры рассматривают не как жертву, а как мошенницу.
"Никто не рассматривает Долину как пострадавшую, ее рассматривают как мошенницу — вот что меня удивляет. Она никого не обманула, она сама стала жертвой", - сказал Пригожин.
Лариса Долина прекратила молчать. Как артистку заставили отдать деньги
16:08
Продюсер подчеркнул, что сегодня форма мошенничества достигла такого уровня, "что не попасться на удочку практически невозможно", а он сам вынужден ограничивать звонки на свой рабочий телефон, потому что их количество в день зашкаливает.
"Неудивительно, что Лариса Александровна, будучи взрослой женщиной, не успевшей освоить технологические азы, могла оказаться заложницей всей этой ситуации", - считает Пригожин.
Он отметил, что "частный случай с Долиной превратился в вандализм по отношению к личности". По его словам, если есть "такие рестораны и кафешки", которые запретили вход Долиной и доставку ей еды, то они должны быть лишены лицензии, потому что это нарушение прав человека.
В последнее время в России участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников ("схема Долиной"). На практике суды часто признают такие сделки недействительными, возвращая собственность продавцам. По итогу покупатель недвижимости остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и оставил его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
Лариса Долина в программе Пусть говорят - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Долина сделала заявление о ситуации вокруг ее квартиры
