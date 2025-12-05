Глава МИД ПМР призвал сохранить переговорный формат "5+2"

ТИРАСПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости. Переговорный формат "5+2" по вопросам приднестровского урегулирования надо сохранить, а диалог с Молдавией возобновить на уровне высшего руководства, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
"Формат "5+2" де-юре существует. И никто не вышел из этого формата. Я считаю, что мы должны дорожить этим форматом, потому что он имеет большой пакет наработок. Он предоставляет инклюзивную площадку для участия широкого круга международных акторов в урегулировании", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что Приднестровье готово к диалогу с Молдавией. По его словам, переговоры необходимо наполнить содержанием.
"Это не должно быть имитацией, не должно быть отсылок на какие-то там форматы, несуществующие квази-форматы. Мы также против того, чтобы сбрасывать всю ответственность на уровень технических экспертов. Мы прекрасно понимаем, что никакие технические эксперты не принимают политических решений или серьезных решений, которые касаются работы на уровне государств и так далее", - отметил Игнатьев.
"В наших общих интересах реанимировать весь формат взаимодействия сторон, реанимировать переговорный процесс на разных уровнях, включая уровень высший – руководства сторон, формата "5+2", ну и, конечно, же политических представителей", - добавил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице Москвы и Киева. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без Приднестровья. По ее мнению, конфликт можно будет урегулировать после вступления в организацию. При этом уже бывший глава европейской делегации в Кишиневе Янис Мажейкс заявил, что было бы проще, если бы Молдавия вступала в Евросоюз сразу с Приднестровьем.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
