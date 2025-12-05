Рейтинг@Mail.ru
ЦБ продлил запрет на перевод за рубеж для не работающих физлиц-нерезидентов
11:02 05.12.2025 (обновлено: 11:42 05.12.2025)
ЦБ продлил запрет на перевод за рубеж для не работающих физлиц-нерезидентов
Банк России продлевает до 7 июня 2026 года запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России "недружественных" физлиц-нерезидентов, а также для... РИА Новости, 05.12.2025
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ продлил запрет на перевод за рубеж для не работающих физлиц-нерезидентов

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Банк России продлевает до 7 июня 2026 года запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России "недружественных" физлиц-нерезидентов, а также для юрлиц из таких стран, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
"На период с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года включительно сохраняются действующие в настоящее время ограничения: ... запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц-нерезидентов из недружественных стран, а также для юридических лиц из таких государств", - сказано в сообщении.
"Это ограничение не касается иностранных компаний, которые находятся под контролем российских юридических или физических лиц", - добавили в ЦБ.
Здание ЦБ - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
ЦБ с 8 декабря снимет ограничения на перевод средств за рубеж для россиян
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
