ЦБ продлил ограничения на переводы "недружественных" нерезидентов
10:59 05.12.2025 (обновлено: 11:39 05.12.2025)
ЦБ продлил ограничения на переводы "недружественных" нерезидентов
Работающие в России "недружественные" физлица – нерезиденты до 7 июня 2026 года смогут переводить за рубеж средства в размере зарплаты
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального Банка РФ
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Работающие в России "недружественные" физлица – нерезиденты до 7 июня 2026 года смогут переводить за рубеж средства в размере зарплаты, говорится в сообщении Банка России.
"На период с 8 декабря 2025 года по 7 июня 2026 года включительно сохраняются действующие в настоящее время ограничения... работающие в России физические лица – нерезиденты из недружественных стран могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы", - сказано в сообщении регулятора.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
