"Ключевой момент". Орбан выступил с заявлением о переговорах США и России

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Переговоры России и США имеют решающее значение в вопросе мирного урегулирования, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Настал ключевой момент. В ближайшие дни станет понятно, двинется ли война в сторону Европы или ее пламя погаснет", — заявил он.
Венгерский политик считает, что переговоры американской и российской стороны "способным потушить этот огонь".
Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.
