"Ключевой момент". Орбан выступил с заявлением о переговорах США и России
16:27 05.12.2025
"Ключевой момент". Орбан выступил с заявлением о переговорах США и России
Переговоры России и США имеют решающее значение в вопросе мирного урегулирования, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. РИА Новости, 05.12.2025
в мире
россия
венгрия
сша
юрий ушаков
российский фонд прямых инвестиций
виктор орбан
мирный план сша по украине
россия
венгрия
сша
в мире, россия, венгрия, сша, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, виктор орбан, мирный план сша по украине, джаред кушнер
В мире, Россия, Венгрия, США, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций, Виктор Орбан, Мирный план США по Украине, Джаред Кушнер
Орбан: переговоры России и США имеют решающее значение

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Переговоры России и США имеют решающее значение в вопросе мирного урегулирования, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
"Настал ключевой момент. В ближайшие дни станет понятно, двинется ли война в сторону Европы или ее пламя погаснет", — заявил он.
Бельгия боится проиграть суд после изъятия российских активов, заявил Орбан
15:45
Венгерский политик считает, что переговоры американской и российской стороны "способным потушить этот огонь".
"Если они будут успешными, Венгрия сможет выдохнуть с облегчением", — заключил Орбан.
Путин во вторник вечером принял в Кремле спецпосланника Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель главы государства по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.

Ушаков назвал встречу полезной и конструктивной. Он уточнил, что стороны обсуждали суть американских предложений по миру на Украине, но компромисс пока не найден.
Орбан обсуждал с Путиным и Трампом подготовку к саммиту, сообщил Сийярто
1 декабря, 20:14
 
В миреРоссияВенгрияСШАЮрий УшаковРоссийский фонд прямых инвестицийВиктор ОрбанМирный план США по УкраинеДжаред Кушнер
 
 
