https://ria.ru/20251205/peregovory-2060009307.html
Переговоры Путина и Моди завершились
Переговоры Путина и Моди завершились - РИА Новости, 05.12.2025
Переговоры Путина и Моди завершились
Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди завершились, встреча продолжалась более двух часов, передает корреспондент... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:01:00+03:00
2025-12-05T12:01:00+03:00
2025-12-05T12:01:00+03:00
в мире
индия
дели
владимир путин
визит путина в индию — 2025
нарендра моди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060007898_0:167:3118:1921_1920x0_80_0_0_a00187fdc4390372939bbb80bdaec023.jpg
https://ria.ru/20251205/modi-2059970582.html
индия
дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060007898_236:0:2928:2019_1920x0_80_0_0_90d1b9a6be2d0528d2c477e622a51f20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, дели, владимир путин, визит путина в индию — 2025, нарендра моди
В мире, Индия, Дели, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025, Нарендра Моди
Переговоры Путина и Моди завершились
Встреча Путина и Моди продолжалась более 2 часов