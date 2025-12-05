Рейтинг@Mail.ru
В Дели началась встреча Путина и Моди - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 05.12.2025 (обновлено: 10:53 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/peregovory-2059967604.html
В Дели началась встреча Путина и Моди
В Дели началась встреча Путина и Моди - РИА Новости, 05.12.2025
В Дели началась встреча Путина и Моди
Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди началась в Хайдарабадском дворце в Дели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T09:42:00+03:00
2025-12-05T10:53:00+03:00
в мире
владимир путин
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
дели
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059981158_0:291:3123:2048_1920x0_80_0_0_277f85d19e309d0a6afee8fb4ad22eaf.jpg
https://ria.ru/20251205/indiya-2059962734.html
дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059981158_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_ed350d620d93f997c1e79805cdb478cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, нарендра моди, визит путина в индию — 2025, дели
В мире, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025, Дели
В Дели началась встреча Путина и Моди

Путин и Моди начали переговоры в Дели

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом российско-индийских переговоров в Нью-Дели. 5 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом российско-индийских переговоров в Нью-Дели. 5 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом российско-индийских переговоров в Нью-Дели. 5 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди началась в Хайдарабадском дворце в Дели, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры открылись беседой в узком составе. Затем встреча продолжится в расширенном формате с участием делегаций двух стран.
В центре внимания на переговорах будет вся повестка российско-индийских отношений. Лидеры намерены обсудить сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах. Путин и Моди также рассмотрят актуальные международные и региональные темы. По итогам встречи лидеры сделают заявления для СМИ. Кроме того, стороны в рамках визита намерены принять внушительный пакет двусторонних документов и коммерческих соглашений.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Россия и Индия вместе отстаивают принципы равноправия, заявил Путин
09:27
 
В миреВладимир ПутинНарендра МодиВизит Путина в Индию — 2025Дели
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала