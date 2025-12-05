https://ria.ru/20251205/peregovory-2059967604.html
В Дели началась встреча Путина и Моди
В Дели началась встреча Путина и Моди - РИА Новости, 05.12.2025
В Дели началась встреча Путина и Моди
Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди началась в Хайдарабадском дворце в Дели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T09:42:00+03:00
2025-12-05T09:42:00+03:00
2025-12-05T10:53:00+03:00
в мире
владимир путин
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
дели
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059981158_0:291:3123:2048_1920x0_80_0_0_277f85d19e309d0a6afee8fb4ad22eaf.jpg
https://ria.ru/20251205/indiya-2059962734.html
дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059981158_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_ed350d620d93f997c1e79805cdb478cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, нарендра моди, визит путина в индию — 2025, дели
В мире, Владимир Путин, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025, Дели
В Дели началась встреча Путина и Моди
Путин и Моди начали переговоры в Дели