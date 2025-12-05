Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии - РИА Новости, 05.12.2025
01:43 05.12.2025
В Госдуме назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии
В Госдуме назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии - РИА Новости, 05.12.2025
В Госдуме назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году составит около 9,5 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T01:43:00+03:00
2025-12-05T01:43:00+03:00
общество
россия
алексей говырин
госдума рф
единая россия
https://ria.ru/20251203/pensii-2059391312.html
россия
2025
общество, россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии

Говырин: фиксированная выплата к страховой пенсии составит 9,5 тысяч рублей

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году составит около 9,5 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"Фиксированная выплата составит 9584 рубля 69 копеек", - сказал Говырин.
Как ранее рассказал парламентарий, страховые пенсии в России с 1 января повысят на 7,6%, индексация распространится на всех получателей, включая работающих пенсионеров.
ОбществоРоссияАлексей ГовыринГосдума РФЕдиная Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
