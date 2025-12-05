https://ria.ru/20251205/pensiya-2059926913.html
В Госдуме назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии
В Госдуме назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии - РИА Новости, 05.12.2025
В Госдуме назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии
Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2026 году составит около 9,5 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
россия
В Госдуме назвали размер фиксированной выплаты к страховой пенсии
Говырин: фиксированная выплата к страховой пенсии составит 9,5 тысяч рублей