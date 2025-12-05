В Госдуме предложили существенно повысить минимальный размер пенсии

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Минимальный размер пенсии по старости следует увеличить до 50 тысяч рублей, заявили депутаты Госдумы от "Справедливой России".

"Считаем целесообразным установить минимальный размер страховой пенсии на уровне не менее 50 тысяч рублей", — говорится в письме, которое лидер Сергей Миронов и председатель думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направили председателю Социального фонда Сергею Чиркову.

В разговоре с РИА Новости Миронов напомнил, что сейчас минимальная пенсия не превышает 13,3 тысячи рублей — это ниже прожиточного минимума пенсионера, который на федеральном уровне составляет около 15,2 тысячи рублей. По словам политика, повышение до 50 тысяч позволит добиться достойного уровня жизни людей старшего поколения, поддержит их здоровье и активность.

Лантратова, со своей стороны, отметила, что увеличение пенсий не только обеспечит для пожилых людей минимальный комфорт, но и вернет им активную роль в социально-экономической жизни.

"Напомню, что задача по повышению продолжительности качественной жизни входит в национальный проект "Демография". Мы считаем, что достойная пенсия — это мерило зрелости государства", — подчеркнула она.

Накануне депутаты от " Справедливой России " предложили выплачивать всем пенсионерам 13-ю пенсию перед Новым годом. По мнению Миронова, так у пенсионеров появятся дополнительные деньги на покупку подарков для близких и само празднование. Доплата должна быть не ниже полутора величин прожиточного минимума пенсионера, считает глава партии.