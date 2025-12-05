Безвиз с Саудовской Аравией удешевит паломничество, считает муфтий

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией может удешевить умру (малое паломничество) в Мекку примерно на 150 долларов, при этом туроператоры обычно предлагают пакеты ценой от 1,2 тысячи до 3 тысяч долларов, сообщил РИА Новости в среду заместитель главы Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

Россия и Саудовская Аравия в понедельник подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз. Безвизовый режим для граждан России и подданных Саудовской Аравии при посещении обеих стран вступит в силу после завершения необходимых процедур, на это может уйти несколько месяцев, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Эр-Рияде.

"Введение безвизового режима между нашей страной и Саудовской Аравией снизит стоимость поездки в умру примерно на 150 долларов в связи с отменой сбора на визу. Сейчас российские туроператоры, которые специализируются на поездках последователей ислама на умру, предлагают пакеты на совершение малого паломничества от 1,2 тысячи до 3 тысяч долларов и выше", – рассказал РИА Новости Аббясов из Саудовской Аравии.

По данным муфтия, ежегодно из России в Мекку и Медину для совершения умры приезжают более 50 тысяч верующих.