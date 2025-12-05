Рейтинг@Mail.ru
12:24 05.12.2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Безвиз с Саудовской Аравией удешевит паломничество, считает муфтий

Муфтий Аббясов: безвиз с Саудовской Аравией удешевит хадж на 10 процентов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийские паломники, совершающие хадж в Мекку, прибыли в город Медина
Российские паломники, совершающие хадж в Мекку, прибыли в город Медина - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Российские паломники, совершающие хадж в Мекку, прибыли в город Медина
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Безвизовый режим между Россией и Саудовской Аравией может удешевить умру (малое паломничество) в Мекку примерно на 150 долларов, при этом туроператоры обычно предлагают пакеты ценой от 1,2 тысячи до 3 тысяч долларов, сообщил РИА Новости в среду заместитель главы Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ по международным делам и хаджу, муфтий Московской области Рушан Аббясов.
Россия и Саудовская Аравия в понедельник подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз. Безвизовый режим для граждан России и подданных Саудовской Аравии при посещении обеих стран вступит в силу после завершения необходимых процедур, на это может уйти несколько месяцев, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Эр-Рияде.
Паломники во время хаджа в Мекке - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Виза для хаджа понадобится даже при безвизе с Эр-Риядом, рассказал муфтий
2 декабря, 16:41
"Введение безвизового режима между нашей страной и Саудовской Аравией снизит стоимость поездки в умру примерно на 150 долларов в связи с отменой сбора на визу. Сейчас российские туроператоры, которые специализируются на поездках последователей ислама на умру, предлагают пакеты на совершение малого паломничества от 1,2 тысячи до 3 тысяч долларов и выше", – рассказал РИА Новости Аббясов из Саудовской Аравии.
По данным муфтия, ежегодно из России в Мекку и Медину для совершения умры приезжают более 50 тысяч верующих.
Хадж – паломничество в Мекку и Медину в Саудовской Аравии – является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. В 2026 году хадж пройдет в последней декаде мая. Саудовская Аравия предоставит российским мусульманам квоту на совершение хаджа на 25 тысяч паломников. Малый хадж (умра), в отличие от "большого", мусульманин может совершить в любое время года.
Книга в руках мусульманина - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Муфтий рассказал о первом в мире исламском искусственном интеллекте
11 ноября, 18:47
 
