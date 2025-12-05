https://ria.ru/20251205/ovchinskiy-2059869471.html
Овчинский: четыре приема граждан по вопросам реновации проведут в декабре
Овчинский: четыре приема граждан по вопросам реновации проведут в декабре - РИА Новости, 05.12.2025
Овчинский: четыре приема граждан по вопросам реновации проведут в декабре
В Москве с 18 декабря проведут четыре приема граждан по вопросам реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:00:00+03:00
2025-12-05T12:00:00+03:00
2025-12-05T12:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_617ae25b77a8ee0990ccd7ecb5b016eb.jpg
https://ria.ru/20251204/ovchinskiy-2059646259.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_30e6063880f9128ff3b6d5e5434e3ea1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: четыре приема граждан по вопросам реновации проведут в декабре
Овчинский: четыре приема граждан по вопросам реновации состоится в декабре
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Москве с 18 декабря проведут четыре приема граждан по вопросам реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Программа реновации – один из самых масштабных социально значимых проектов столицы. Поэтому мы тщательно анализируем все обращения жителей и регулярно отвечаем на вопросы участников. 18 декабря на площадке Общественного штаба представители департамента градостроительной политики проведут очередной прием. Участники смогут уточнить детали об этапах переселения и механизмах подбора стартовых площадок для программы реновации. Также можно будет узнать общую информацию о ходе реализации программы и об особенностях законодательного регулирования", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
В сообщении указывается, что еще один прием состоится 25 декабря. На нем участники программы реновации смогут узнать о том, как проектируются новые жилые комплексы в районах, где уже сложилась городская инфраструктура.
Также встречи пройдут 19 и 23 декабря. В один из дней на вопросы жителей ответит представитель департамента городского имущества Москвы, а в другой - Московского фонда реновации жилой застройки, добавляется в пресс-релизе.