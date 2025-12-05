Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: четыре приема граждан по вопросам реновации проведут в декабре - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/ovchinskiy-2059869471.html
Овчинский: четыре приема граждан по вопросам реновации проведут в декабре
Овчинский: четыре приема граждан по вопросам реновации проведут в декабре - РИА Новости, 05.12.2025
Овчинский: четыре приема граждан по вопросам реновации проведут в декабре
В Москве с 18 декабря проведут четыре приема граждан по вопросам реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:00:00+03:00
2025-12-05T12:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_617ae25b77a8ee0990ccd7ecb5b016eb.jpg
https://ria.ru/20251204/ovchinskiy-2059646259.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_30e6063880f9128ff3b6d5e5434e3ea1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: четыре приема граждан по вопросам реновации проведут в декабре

Овчинский: четыре приема граждан по вопросам реновации состоится в декабре

© Пресс-служба Департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Москве с 18 декабря проведут четыре приема граждан по вопросам реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Программа реновации – один из самых масштабных социально значимых проектов столицы. Поэтому мы тщательно анализируем все обращения жителей и регулярно отвечаем на вопросы участников. 18 декабря на площадке Общественного штаба представители департамента градостроительной политики проведут очередной прием. Участники смогут уточнить детали об этапах переселения и механизмах подбора стартовых площадок для программы реновации. Также можно будет узнать общую информацию о ходе реализации программы и об особенностях законодательного регулирования", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
В сообщении указывается, что еще один прием состоится 25 декабря. На нем участники программы реновации смогут узнать о том, как проектируются новые жилые комплексы в районах, где уже сложилась городская инфраструктура.
Также встречи пройдут 19 и 23 декабря. В один из дней на вопросы жителей ответит представитель департамента городского имущества Москвы, а в другой - Московского фонда реновации жилой застройки, добавляется в пресс-релизе.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Овчинский: ЖК на 134 квартиры строят по реновации в районе Лосиноостровский
Вчера, 09:02
 
МоскваВладислав ОвчинскийДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала