Овчинский: четыре приема граждан по вопросам реновации проведут в декабре

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. В Москве с 18 декабря проведут четыре приема граждан по вопросам реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"Программа реновации – один из самых масштабных социально значимых проектов столицы. Поэтому мы тщательно анализируем все обращения жителей и регулярно отвечаем на вопросы участников. 18 декабря на площадке Общественного штаба представители департамента градостроительной политики проведут очередной прием. Участники смогут уточнить детали об этапах переселения и механизмах подбора стартовых площадок для программы реновации. Также можно будет узнать общую информацию о ходе реализации программы и об особенностях законодательного регулирования", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

В сообщении указывается, что еще один прием состоится 25 декабря. На нем участники программы реновации смогут узнать о том, как проектируются новые жилые комплексы в районах, где уже сложилась городская инфраструктура.