https://ria.ru/20251205/otpuska-2059934644.html
Каждый третий россиянин сталкивается с конфликтами из-за отпусков
Каждый третий россиянин сталкивается с конфликтами из-за отпусков - РИА Новости, 05.12.2025
Каждый третий россиянин сталкивается с конфликтами из-за отпусков
Практически каждый третий россиянин сталкивается на работе с конфликтами из-за графика отпусков: порой разрешить их удается только с помощью сотрудников... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T03:38:00+03:00
2025-12-05T03:38:00+03:00
2025-12-05T03:38:00+03:00
общество
отпуск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928975530_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_0ce1509318b8c6a13ba9a8581472f0b3.jpg
https://ria.ru/20251125/otpusk-2057297048.html
https://ria.ru/20250522/otpusk-2018366239.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/16/1928975530_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cbe4bb830b8a1399c7c15e2d771eb74b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, отпуск
Каждый третий россиянин сталкивается с конфликтами из-за отпусков
SuperJob: каждый третий сталкивается с конфликтами из-за графика отпусков
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Практически каждый третий россиянин сталкивается на работе с конфликтами из-за графика отпусков: порой разрешить их удается только с помощью сотрудников кадровой службы, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"График отпусков относится к обязательным документам, и многие работодатели уже составили его на 2026 год. С конфликтами в коллективе во время согласования отпускных периодов сталкивается практически каждый третий работник: 28% разрешают их самостоятельно, а еще 3% требуется вмешательство руководства или кадровиков", - показало исследование мнений 1 600 респондентов.
По данным исследования, двум из трех россиян удается договориться об очередности ухода в отпуск без споров с коллегами.
Аналитики отметили слегка нарушенное гендерное равновесие - женщины несколько чаще мужчин сообщают о возникающих конфликтах (34% против 27% соответственно).
Больше всего споров возникает в коллективах 35-45-летних, о таких инцидентах рассказали 36% респондентов этого возраста. Наименее конфликтной оказалась молодежь до 35 лет.