Бельгия боится проиграть суд после изъятия российских активов, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 5 дек - РИА Новости. ЕС пытается убедить Бельгию отобрать российские замороженные активы, но она справедливо боится проиграть судебный процесс России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Премьер-министра Бельгии пытаются убедить забрать российские активы и использовать их для финансирования войны, чтобы конфликт продолжался на поле боя. Если бельгийцы будут сопротивляться, европейским лидерам придётся признать, что денег нет, и они должны поддержать усилия США (по урегулированию конфликта на Украине - ред.)", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер подчеркнул, что "бельгийцы не хотят рисковать, потому что, если они проиграют международный судебный процесс, они будут разорены".
Еврокомиссия утверждает, что предусмотрела защиту стран ЕС и финансовых институтов на случай ответных мер со стороны России при использовании её замороженных активов для помощи Украине, следует из документа, опубликованного в среду на сайте ЕК.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.