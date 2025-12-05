Рейтинг@Mail.ru
Бельгия боится проиграть суд после изъятия российских активов, заявил Орбан - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/orban-2060110028.html
Бельгия боится проиграть суд после изъятия российских активов, заявил Орбан
Бельгия боится проиграть суд после изъятия российских активов, заявил Орбан - РИА Новости, 05.12.2025
Бельгия боится проиграть суд после изъятия российских активов, заявил Орбан
ЕС пытается убедить Бельгию отобрать российские замороженные активы, но она справедливо боится проиграть судебный процесс России, заявил премьер-министр Венгрии РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T15:45:00+03:00
2025-12-05T15:45:00+03:00
в мире
россия
украина
бельгия
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_274:249:2048:1247_1920x0_80_0_0_69ec46e2a77fb53217e0dd5ef43f1966.jpg
https://ria.ru/20251205/aktivy-2059934359.html
https://ria.ru/20251205/aktivy-2059975062.html
россия
украина
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_329:144:1903:1324_1920x0_80_0_0_9289ee343a399d943011bae9e87528c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, бельгия, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия, G7, Санкции в отношении России
Бельгия боится проиграть суд после изъятия российских активов, заявил Орбан

Орбан: Бельгия справедливо боится проиграть суд после изъятия российских активов

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 5 дек - РИА Новости. ЕС пытается убедить Бельгию отобрать российские замороженные активы, но она справедливо боится проиграть судебный процесс России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Премьер-министра Бельгии пытаются убедить забрать российские активы и использовать их для финансирования войны, чтобы конфликт продолжался на поле боя. Если бельгийцы будут сопротивляться, европейским лидерам придётся признать, что денег нет, и они должны поддержать усилия США (по урегулированию конфликта на Украине - ред.)", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Премьер-министра Бельгии Барт де Вевера встретили овациями за отказ от передачи Еврокомиссии активов РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Парламент Бельгии встретил овациями отказ от передачи российских активов
03:35
Венгерский премьер подчеркнул, что "бельгийцы не хотят рисковать, потому что, если они проиграют международный судебный процесс, они будут разорены".
Еврокомиссия утверждает, что предусмотрела защиту стран ЕС и финансовых институтов на случай ответных мер со стороны России при использовании её замороженных активов для помощи Украине, следует из документа, опубликованного в среду на сайте ЕК.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
FT: в ЕС встревожены, что переговоры России и США затронули тему активов
10:15
 
В миреРоссияУкраинаБельгияВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссияG7Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала