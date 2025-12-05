Рейтинг@Mail.ru
Новогодний забег пройдет в Москве в "Лужниках" 31 декабря - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Проект Йога в парках стартовал в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2019
ЗОЖ
 
14:01 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/nochnoy-zabeg-2060070242.html
Новогодний забег пройдет в Москве в "Лужниках" 31 декабря
Новогодний забег пройдет в Москве в "Лужниках" 31 декабря - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Новогодний забег пройдет в Москве в "Лужниках" 31 декабря
Новогодний забег пройдет 31 декабря в московском олимпийском комплексе "Лужники" на двух дистанциях, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T14:01:00+03:00
2025-12-05T14:01:00+03:00
зож
бег
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882398943_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_a8e0c2f64b8d477819e233bb55778ca6.jpg
https://ria.ru/20250919/tarasov-2042920151.html
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882398943_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e3dd62f1c883db74be21e3d00cba682e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
бег, москва
ЗОЖ, бег, Москва

Новогодний забег пройдет в Москве в "Лужниках" 31 декабря

© Фото : пресс-служба Бегового сообществаНочной забег
Ночной забег - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : пресс-служба Бегового сообщества
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Новогодний забег пройдет 31 декабря в московском олимпийском комплексе "Лужники" на двух дистанциях, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«
"Тридцать первого декабря 2025 года в олимпийском комплексе "Лужники" пройдет новогодний забег. Участникам предложат две дистанции протяженностью один и пять километров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для детей будет организована отдельная зона с безопасной трассой для комфортного участия родителей в забеге. "Для детей подготовят отдельную зону с безопасной трассой, где аниматоры проведут развлекательную программу. Это позволит родителям участвовать в забеге, не беспокоясь о досуге ребенка", - дополнили в публикации.
В 22.00 откроется стартовый городок, в 23.00 начнется семейный забег, в полночь, сразу после поздравления президента России Владимира Путина и боя курантов, - основной.
"Награждение победителей запланировано на 00.30. Каждый финишер получит памятную медаль "Первый старт года", - говорится в сообщении.
Директор Московского марафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Дмитрий Тарасов: бег становится все более популярным у москвичей
19 сентября, 12:00
В публикации уточнили, что зарегистрироваться для участия в забеге можно на сайте проекта.
"На старт пятикилометровой дистанции смогут выйти совершеннолетние спортсмены при наличии медицинского допуска. Для участия в семейном забеге достаточно заполнить электронную расписку. Стартовые пакеты можно будет получить 31 декабря в зоне проведения мероприятия", - говорится в публикации.
 
ЗОЖбегМосква
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Ак Барс
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    ЦСКА
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Северсталь
    4
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Барыс
    Спартак Москва
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    Оренбург
    1
    0
  • Хоккей
    3-й период
    Шанхайские Драконы
    Торпедо НН
    3
    3
  • Хоккей
    3-й период
    Нефтехимик
    Металлург Мг
    1
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Брест
    Монако
    1
    0
  • Футбол
    05.12 23:00
    Лилль
    Марсель
  • Футбол
    05.12 23:15
    Бенфика
    Спортинг
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала