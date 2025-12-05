Новогодний забег пройдет в Москве в "Лужниках" 31 декабря

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Новогодний забег пройдет 31 декабря в московском олимпийском комплексе "Лужники" на двух дистанциях, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

« "Тридцать первого декабря 2025 года в олимпийском комплексе "Лужники" пройдет новогодний забег. Участникам предложат две дистанции протяженностью один и пять километров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для детей будет организована отдельная зона с безопасной трассой для комфортного участия родителей в забеге. "Для детей подготовят отдельную зону с безопасной трассой, где аниматоры проведут развлекательную программу. Это позволит родителям участвовать в забеге, не беспокоясь о досуге ребенка", - дополнили в публикации.

В 22.00 откроется стартовый городок, в 23.00 начнется семейный забег, в полночь, сразу после поздравления президента России Владимира Путина и боя курантов, - основной.

"Награждение победителей запланировано на 00.30. Каждый финишер получит памятную медаль "Первый старт года", - говорится в сообщении.

В публикации уточнили, что зарегистрироваться для участия в забеге можно на сайте проекта.