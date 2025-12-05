Рейтинг@Mail.ru
02:12 05.12.2025
Адвокат разъяснил, сколько наличных теперь можно снимать в банкомате
Адвокат разъяснил, сколько наличных теперь можно снимать в банкомате
дмитрий пашин
Адвокат разъяснил, сколько наличных теперь можно снимать в банкомате

Юрист Пашин: банки устанавливают лимиты на снятие наличных в банкомате

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Закон не устанавливает лимиты на снятие наличных банкомате - это прерогатива банка, который прописывает их во внутренних правилах. От чего зависит сумма и почему она для каждого клиента своя, агентству “Прайм” рассказал адвокат МКА "Клишин и партнеры" Дмитрий Пашин.
В среднем лимиты составляют 100-300 тысяч рублей в день и 1-3 миллиона рублей в месяц. Однако они могут быть существенно больше для премиальных клиентов и участников зарплатных проектов. Но могут быть и сокращены, если заявленная операция покажется подозрительной.
Согласно вступившему в силу в сентябре закону, банк обязан проверять каждое снятие денег в банкомате.
“Отныне банк перед выдачей денег сверяется с установленным Центральным банком перечнем признаков выдачи денег без добровольного согласия клиента”, - подчеркнул адвокат.
Поэтому лучше уточнить разрешенную сумму в банке. Если вам нужно от нескольких сотен тысяч рублей, заранее свяжитесь с менеджерами ближайшего офиса и получите там деньги лично, заключил Пашин.
Кассир считает деньги - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Юрист рассказала, как россиянам получить наличные прямо на кассе магазина
21 ноября, 02:18
 
