В Челябинской области мужчина и его сын утонули во время рыбалки

"Спасатели Локомотивного поисково-спасательного отряда обнаружили тела в полынье, в 100 метрах от берега на глубине около двух метров. Погибшие были подняты на поверхность, доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.