https://ria.ru/20251205/muzhchina-2059959564.html
В Челябинской области мужчина и его сын утонули во время рыбалки
В Челябинской области мужчина и его сын утонули во время рыбалки - РИА Новости, 05.12.2025
В Челябинской области мужчина и его сын утонули во время рыбалки
Мужчина и его 13-летний сын утонули во время рыбалки на пруду в Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщили пресс-службы ГУМЧС России и... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T09:16:00+03:00
2025-12-05T09:16:00+03:00
2025-12-05T10:27:00+03:00
происшествия
россия
челябинская область
карталинский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059978725_0:88:1280:808_1920x0_80_0_0_9392c6723f30ac41615ba9644ef8f489.jpg
https://ria.ru/20251122/chp-2056806649.html
россия
челябинская область
карталинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059978725_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7971e02ad929e4ab1463eb563b53417f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, челябинская область, карталинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Карталинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинской области мужчина и его сын утонули во время рыбалки
В Челябинской области мужчина и его 13-летний сын утонули во время рыбалки