В Челябинской области мужчина и его сын утонули во время рыбалки
09:16 05.12.2025 (обновлено: 10:27 05.12.2025)
В Челябинской области мужчина и его сын утонули во время рыбалки
В Челябинской области мужчина и его сын утонули во время рыбалки
В Челябинской области мужчина и его сын утонули во время рыбалки

В Челябинской области мужчина и его 13-летний сын утонули во время рыбалки

ЧЕЛЯБИНСК, 5 дек – РИА Новости. Мужчина и его 13-летний сын утонули во время рыбалки на пруду в Челябинской области, возбуждено уголовное дело, сообщили пресс-службы ГУМЧС России и следственного управления СК РФ по региону.
По данным ГУМЧС, 4 декабря днем мужчина с 13-летним сыном приехали на пруд Песчанка в Карталинском районе на рыбалку на личном транспорте и на связь уже не выходили. Машину рыбаков обнаружил на берегу друг семьи и вызвал экстренные службы.
"Спасатели Локомотивного поисково-спасательного отряда обнаружили тела в полынье, в 100 метрах от берега на глубине около двух метров. Погибшие были подняты на поверхность, доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.
С родственниками погибших работает психолог, уточняется в сообщении.
По данным СУСК РФ, следователем следственного отдела по городу Карталы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Все обстоятельства случившегося устанавливаются, добавляет следствие.
