Россия и Индия будут поощрять производство запчастей для вооружения
Россия и Индия будут поощрять производство запчастей для вооружения - РИА Новости, 05.12.2025
Россия и Индия будут поощрять производство запчастей для вооружения
Москва и Дели будут поощрять совместное производство в Индии запчастей и продукции для обслуживания российского вооружения и техники. РИА Новости, 05.12.2025
Россия и Индия будут поощрять производство запчастей для вооружения
Россия и Индия выступили за совместное производство запчастей для вооружения РФ