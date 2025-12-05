Россия и Индия будут поощрять производство запчастей для вооружения

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Москва и Дели будут поощрять совместное производство в Индии запчастей и продукции для обслуживания российского вооружения и техники.

"Стороны договорились поощрять совместное производство в Индии запасных частей, комплектующих, агрегатов и другой продукции для обслуживания российского вооружения и военной техники в рамках программы "Делай в Индии" путем передачи технологий и создания совместных предприятий для удовлетворения нужд Вооруженных сил Индии, а также для последующего экспорта в дружественные третьи страны", - говорится в документе.