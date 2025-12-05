Световые тоннели украсили Москву в преддверии Нового года

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства смонтировали более десяти световых тоннелей в преддверии Нового года, Специалисты комплекса городского хозяйства смонтировали более десяти световых тоннелей в преддверии Нового года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Ранее он сообщал, что в столице начаты основные работы по украшению Москвы к Новому году.

"Традиционно украсили столицу к новогодним и рождественским праздникам - по всему городу установили световые декоративные конструкции, которые создают особую праздничную атмосферу и служат дополнительным источником освещения в темное время суток. Специалисты АО "ОЭК" смонтировали более десяти световых тоннелей, в том числе на Тверском, Никитском и Гоголевском бульварах, Манежной и Триумфальной площадях", - рассказал Бирюков

Заммэра рассказал, что один из самых популярных у горожан и туристов тоннелей разместили на Тверском бульваре, 100-метровую конструкцию в прошлом году сделали мультимедийной - на ее поверхности с помощью специальной технологии можно транслировать различные фигуры.

"На Никитском бульваре смонтировали инсталляцию "Хрустальный тоннель", на нем вместо прежних розовых светодиодов установили тепло-белые и добавили горизонтальные элементы в виде сосулек", - добавил он.

По его словам, еще один световой тоннель - 50-метровый - разместили на Гоголевском бульваре.

"На Триумфальной площади появился световой тоннель длиной 38 метров. Конструкция состоит из нескольких прямоугольных рам с холодной бело-голубой подсветкой по внутреннему контуру. На Манежной площади разместили сразу два световых тоннеля, объединенные темой искусства. Первый украшен фигурами инструментов и изображением скрипичного ключа, вторая конструкция отличается изящными арками и узорами", - уточнил Бирюков.

Он подчеркнул, что также световые тоннели можно увидеть в музее-заповеднике "Царицыно", в Петровском парке, на Поклонной горе, Сокольнической площади и площади Мясницкие ворота, около министерства обороны на Фрунзенской набережной.

"Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", - пояснил заммэра.