Экс-премьер Молдавии назвал проект госбюджета нереалистичным
19:37 05.12.2025
Экс-премьер Молдавии назвал проект госбюджета нереалистичным
Экс-премьер Молдавии назвал проект госбюджета нереалистичным
Одобренный кабмином Молдавии проект госбюджета на 2026 год не соответствует реальности и зависит от займов, но доходы страны невозможно увеличить без повышения... РИА Новости, 05.12.2025
2025
Экс-премьер Молдавии назвал проект госбюджета нереалистичным

Здание парламента Молдавии
КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Одобренный кабмином Молдавии проект госбюджета на 2026 год не соответствует реальности и зависит от займов, но доходы страны невозможно увеличить без повышения налогов, утверждает экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.
Правительство Молдавии на заседании в четверг утвердило проект госбюджета на 2026 год, дефицит которого составит 20,9 миллиарда леев (1,23 миллиарда долларов - ред.). При этом премьер Александр Мунтяну заявил, что документ направлен на привлечение инвестиций, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту.
"Если они (власти - ред.) не договорятся с МВФ, представленный бюджет будет изначально пустым. Они будут говорить, что покроют дефицит за счёт приватизации, что соберут больше через Налоговую службу, но это всего лишь прогнозы, а не реальность. Доходы невозможно увеличить без повышения налогов, хотим мы этого или нет. Повышение налогов неизбежно, если мы хотим реальных, а не декларативных доходов", - заявил Филат журналистам.
Он отметил, что власти манипулируют общественным мнением, утверждая, что номинальный рост зарплат составит 5%, но при этом забывают об инфляции. В реальности, как отмечает Филат, этот рост ненамного превысит 0%, реальная покупательная способность сегодня ниже, чем в 2021 году, когда партия "Действие и солидарность" пришла к власти.
"Без реформы центрального и административно-территориального управления боюсь даже представить, что будет дальше. Но это требует ответственности и кропотливой работы. Это непросто, это очень сложно, но это необходимо. Нам говорили, что нужна эффективность. Вот она, эффективность: экономический рост 0,4%, инфляция 66%, огромный государственный долг", - подчеркнул экс-премьер.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
