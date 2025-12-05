Экс-премьер Молдавии назвал проект госбюджета нереалистичным

КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Одобренный кабмином Молдавии проект госбюджета на 2026 год не соответствует реальности и зависит от займов, но доходы страны невозможно увеличить без повышения налогов, утверждает экс-премьер, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.

Правительство Молдавии на заседании в четверг утвердило проект госбюджета на 2026 год, дефицит которого составит 20,9 миллиарда леев (1,23 миллиарда долларов - ред.). При этом премьер Александр Мунтяну заявил, что документ направлен на привлечение инвестиций, которые будут способствовать устойчивому экономическому росту.

"Если они (власти - ред.) не договорятся с МВФ , представленный бюджет будет изначально пустым. Они будут говорить, что покроют дефицит за счёт приватизации, что соберут больше через Налоговую службу, но это всего лишь прогнозы, а не реальность. Доходы невозможно увеличить без повышения налогов, хотим мы этого или нет. Повышение налогов неизбежно, если мы хотим реальных, а не декларативных доходов", - заявил Филат журналистам.

Он отметил, что власти манипулируют общественным мнением, утверждая, что номинальный рост зарплат составит 5%, но при этом забывают об инфляции. В реальности, как отмечает Филат, этот рост ненамного превысит 0%, реальная покупательная способность сегодня ниже, чем в 2021 году, когда партия "Действие и солидарность" пришла к власти.

"Без реформы центрального и административно-территориального управления боюсь даже представить, что будет дальше. Но это требует ответственности и кропотливой работы. Это непросто, это очень сложно, но это необходимо. Нам говорили, что нужна эффективность. Вот она, эффективность: экономический рост 0,4%, инфляция 66%, огромный государственный долг", - подчеркнул экс-премьер.