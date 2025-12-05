https://ria.ru/20251205/modi-2060087702.html
Моди предложил России вместе разрабатывать новые методы лечения рака
Моди предложил России вместе разрабатывать новые методы лечения рака - РИА Новости, 05.12.2025
Моди предложил России вместе разрабатывать новые методы лечения рака
Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил российским и индийским предпринимателям сотрудничать в разработке новых методов лечения онкологии. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T14:42:00+03:00
2025-12-05T14:42:00+03:00
2025-12-05T14:42:00+03:00
в мире
индия
россия
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060085490_0:205:3087:1941_1920x0_80_0_0_a5f8e4dce921b1d546bbfa6ac182b036.jpg
https://ria.ru/20251205/modi-2060083875.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060085490_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_db5e084793ad0692617f511221cc2247.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, россия, нарендра моди, визит путина в индию — 2025
В мире, Индия, Россия, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025
Моди предложил России вместе разрабатывать новые методы лечения рака
Премьер Индии Моди предложил РФ вместе разрабатывать новые методы лечения рака