Рейтинг@Mail.ru
Безвизовый режим с Россией создаст новые возможности, заявил Моди - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/modi-2060083875.html
Безвизовый режим с Россией создаст новые возможности, заявил Моди
Безвизовый режим с Россией создаст новые возможности, заявил Моди - РИА Новости, 05.12.2025
Безвизовый режим с Россией создаст новые возможности, заявил Моди
Введение безвизового режима между Индией и Россией приведет к увеличению туристических потоков и создаст новые возможности для бизнеса, заявил премьер-министр... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T14:36:00+03:00
2025-12-05T14:36:00+03:00
индия
россия
нарендра моди
владимир путин
визит путина в индию — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060080513_22:371:3003:2048_1920x0_80_0_0_74c8962bd28edfaf692515fdcf8d5d97.jpg
https://ria.ru/20251205/modi-2060075725.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060080513_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_1b542fafc71e1a1593b175f49e326ce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, нарендра моди, владимир путин, визит путина в индию — 2025
Индия, Россия, Нарендра Моди, Владимир Путин, Визит Путина в Индию — 2025
Безвизовый режим с Россией создаст новые возможности, заявил Моди

Моди: безвизовый режим с Россией создаст новые возможности для бизнеса

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на пленарном заседании Российско-индийского форума импортеров в Нью-Дели
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Введение безвизового режима между Индией и Россией приведет к увеличению туристических потоков и создаст новые возможности для бизнеса, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным Моди заявил, что Индия и Россия в ближайшее время начнут путь к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп двух стран.
"Сегодня были приняты и согласованы важные решение в том, что касается туристических виз для граждан обеих наших стран. Это поспособствует увеличению туристических потоков, создаст новые возможности для бизнеса, для туроператоров, откроет и создаст новые рабочие места", - сказал Моди, выступая на пленарном заседании Российско-Индийского форума импортеров.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время заявления для СМИ по итогам российско-индийских переговоров - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Моди назвал доверие самой большой силой в отношениях Индии и России
14:14
 
ИндияРоссияНарендра МодиВладимир ПутинВизит Путина в Индию — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала