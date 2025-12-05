Безвизовый режим с Россией создаст новые возможности, заявил Моди

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Введение безвизового режима между Индией и Россией приведет к увеличению туристических потоков и создаст новые возможности для бизнеса, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

"Сегодня были приняты и согласованы важные решение в том, что касается туристических виз для граждан обеих наших стран. Это поспособствует увеличению туристических потоков, создаст новые возможности для бизнеса, для туроператоров, откроет и создаст новые рабочие места", - сказал Моди, выступая на пленарном заседании Российско-Индийского форума импортеров.