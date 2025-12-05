https://ria.ru/20251205/modi-2060083875.html
Безвизовый режим с Россией создаст новые возможности, заявил Моди
Безвизовый режим с Россией создаст новые возможности, заявил Моди
Введение безвизового режима между Индией и Россией приведет к увеличению туристических потоков и создаст новые возможности для бизнеса, заявил премьер-министр... РИА Новости, 05.12.2025
Безвизовый режим с Россией создаст новые возможности, заявил Моди
Моди: безвизовый режим с Россией создаст новые возможности для бизнеса