Моди рассказал об укреплении сотрудничества с Россией в Арктике

"Я уверен, что мы продолжим наше сотрудничество на пользу людей в наших странах путем использования морских маршрутов в Арктике. Мы условились укреплять сотрудничество в Арктике, что откроет новые возможности для нас и молодого поколения", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.