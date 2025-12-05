https://ria.ru/20251205/modi-2060020879.html
Моди рассказал об укреплении сотрудничества с Россией в Арктике
Моди рассказал об укреплении сотрудничества с Россией в Арктике - РИА Новости, 05.12.2025
Моди рассказал об укреплении сотрудничества с Россией в Арктике
Индия и Россия условились об укреплении сотрудничества в Арктике, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T12:11:00+03:00
2025-12-05T12:11:00+03:00
2025-12-05T13:13:00+03:00
россия
арктика
индия
визит путина в индию — 2025
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060018709_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_d4b36f79161b7c3b3c3776e24b0e230f.jpg
россия
арктика
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060018709_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_69ab97feafa23c5aeaa9890b8ac882b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, индия, визит путина в индию — 2025, в мире
Россия, Арктика, Индия, Визит Путина в Индию — 2025, В мире
Моди рассказал об укреплении сотрудничества с Россией в Арктике
Моди заявил об укреплении сотрудничества с Россией в Арктике
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Индия и Россия условились об укреплении сотрудничества в Арктике, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди.
"Я уверен, что мы продолжим наше сотрудничество на пользу людей в наших странах путем использования морских маршрутов в Арктике. Мы условились укреплять сотрудничество в Арктике, что откроет новые возможности для нас и молодого поколения", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.