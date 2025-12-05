Рейтинг@Mail.ru
10:38 05.12.2025 (обновлено: 11:08 05.12.2025)
Индия занимает не нейтральную позицию, заявил Моди
Позиция Индии не нейтральная, страна выступает за мир, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 05.12.2025
в мире, индия, россия, нарендра моди, владимир путин
© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом российско-индийских переговоров в Нью-Дели. 5 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди перед началом российско-индийских переговоров в Нью-Дели. 5 декабря 2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Позиция Индии не нейтральная, страна выступает за мир, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Когда я встречаюсь с мировыми лидерами, я всегда говорю, что Индия не нейтральная страна, у Индии нет нейтральной позиции, у нас своя позиция, это позиция в пользу мира. Мы поддерживаем все усилия, которые направлены на восстановление мира", - сказал Моди.
