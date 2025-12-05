https://ria.ru/20251205/modi-2059984566.html
Индия занимает не нейтральную позицию, заявил Моди
Индия занимает не нейтральную позицию, заявил Моди - РИА Новости, 05.12.2025
Индия занимает не нейтральную позицию, заявил Моди
Позиция Индии не нейтральная, страна выступает за мир, заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T10:38:00+03:00
2025-12-05T10:38:00+03:00
2025-12-05T11:08:00+03:00
в мире
индия
россия
нарендра моди
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059995004_101:0:3029:1647_1920x0_80_0_0_a16994ee652a2e0fe2d2590689a6e881.jpg
https://ria.ru/20251205/rfpi-2059977427.html
индия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2059995004_168:0:2895:2045_1920x0_80_0_0_b60200f36f3f84dba2ceffe7a5de0fe9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, россия, нарендра моди, владимир путин
В мире, Индия, Россия, Нарендра Моди, Владимир Путин
Индия занимает не нейтральную позицию, заявил Моди
Моди: Индия выступает за мир