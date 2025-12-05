https://ria.ru/20251205/modi-2059968728.html
Индия поддерживает скорейшее урегулирование на Украине, заявил Моди
Индия поддерживает скорейшее установление мира на Украине, нужно работать сообща над этим, заявил президент-министр Индии Нарендра Моди. РИА Новости, 05.12.2025
