Индия поддерживает скорейшее урегулирование на Украине, заявил Моди
09:50 05.12.2025 (обновлено: 12:35 05.12.2025)
Индия поддерживает скорейшее урегулирование на Украине, заявил Моди
Индия поддерживает скорейшее урегулирование на Украине, заявил Моди
Индия поддерживает скорейшее установление мира на Украине, нужно работать сообща над этим, заявил президент-министр Индии Нарендра Моди. РИА Новости, 05.12.2025
в мире
индия
украина
владимир путин
россия
нарендра моди
визит путина в индию — 2025
индия
украина
россия
в мире, индия, украина, владимир путин, россия, нарендра моди, визит путина в индию — 2025
В мире, Индия, Украина, Владимир Путин, Россия, Нарендра Моди, Визит Путина в Индию — 2025
Индия поддерживает скорейшее урегулирование на Украине, заявил Моди

Моди призвал к совместной работе над урегулированием на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 дек - РИА Новости. Индия поддерживает скорейшее установление мира на Украине, нужно работать сообща над этим, заявил президент-министр Индии Нарендра Моди.
"Мы последовательно поддерживаем позиции скорейшего установления мира и поддерживаем усилия в этом направлении, мы должны все работать сообща", - сказал Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи в Нью-Дели. 5 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Путин рассказал о сотрудничестве России и Индии
