Рейтинг@Mail.ru
Сайт "Миротворец" внес в базу данных девочку из России - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:11 05.12.2025 (обновлено: 12:12 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/mirotvorets-2059950862.html
Сайт "Миротворец" внес в базу данных девочку из России
Сайт "Миротворец" внес в базу данных девочку из России - РИА Новости, 05.12.2025
Сайт "Миротворец" внес в базу данных девочку из России
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу девочку-подростка из России, назвав ее "морально обезображенным существом", следует из... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T08:11:00+03:00
2025-12-05T12:12:00+03:00
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
фаина савенкова
дунья миятович
мария захарова
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054011891_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_301a28077cae40d2642d91078dca9138.jpg
https://ria.ru/20251105/mirotvorets-2052904917.html
https://ria.ru/20251018/ukraina-2049147095.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054011891_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_cf28804addd346f4c63bc23cfac614b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, фаина савенкова, дунья миятович, мария захарова, госдума рф, оон, обсе
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Фаина Савенкова, Дунья Миятович, Мария Захарова, Госдума РФ, ООН, ОБСЕ
Сайт "Миротворец" внес в базу данных девочку из России

Украинский сайт "Миротворец" внёс в свою базу 11-летнюю девочку Полину из России

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу девочку-подростка из России, назвав ее "морально обезображенным существом", следует из размещенной на портале новой анкеты, с которой ознакомилось РИА Новости..
Как утверждается на сайте, 11-летняя Полина якобы покушалась на суверенитет и территориальную целостность Украины. Скандально известный сайт также назвал девочку "морально обезображенным существом" за мечту стать депутатом Госдумы России.
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В базу "Миротворца" внесли данные еще 17 детей
5 ноября, 09:54
Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой потребовать от украинских властей исключить данные о детях с сайта "Миротворец". В заявлении постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству говорится, что в базу ресурса вносятся двухлетние и трехлетние дети, обвиняемые в "российской агрессии" и "нарушении границ Украины". Совет назвал происходящее "вопиющим случаем" и направил официальное письмо Тюрку.
Публикация личных данных несовершеннолетних на "Миротворце" происходит не впервые. РИА Новости 22 октября сообщало, что более 70 детей двух-трех лет внесены в скандальную украинскую базу "Миротворец" за последние три дня. Ранее в базу были добавлены профили двух российских школьников - 16-летнего Никиты Н. и 17-летнего Александра Ц. В 2021 году в списке появилась 12-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова. Кроме того, в разные годы на сайте размещались сведения о четырехлетнем ребенке и еще 13 несовершеннолетних, анкеты которых позднее были удалены, но теперь вновь доступны.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Российского подростка внесли в базу "Миротворец"
18 октября, 22:01
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаФаина СавенковаДунья МиятовичМария ЗахароваГосдума РФООНОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала