Сайт "Миротворец" внес в базу данных девочку из России

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу девочку-подростка из России, назвав ее "морально обезображенным существом", следует из размещенной на портале новой анкеты, с которой ознакомилось РИА Новости..