Минккинен одержала первую победу в личной гонке Кубка мира по биатлону
Минккинен одержала первую победу в личной гонке Кубка мира по биатлону - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Минккинен одержала первую победу в личной гонке Кубка мира по биатлону
Финская биатлонистка Суви Минккинен стала победительницей спринта на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
финляндия
