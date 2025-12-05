Рейтинг@Mail.ru
Минккинен одержала первую победу в личной гонке Кубка мира по биатлону
Биатлон
 
19:38 05.12.2025
Минккинен одержала первую победу в личной гонке Кубка мира по биатлону
Минккинен одержала первую победу в личной гонке Кубка мира по биатлону
Финская биатлонистка Суви Минккинен стала победительницей спринта на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.
биатлон
кубок мира по биатлону
финляндия
анна магнуссон
международный союз биатлонистов (ibu)
финляндия
Кубок мира по биатлону, Финляндия, Анна Магнуссон, Международный союз биатлонистов (IBU)
Биатлон, Кубок мира по биатлону, Финляндия, Анна Магнуссон, Международный союз биатлонистов (IBU)
Минккинен одержала первую победу в личной гонке Кубка мира по биатлону

Финка Минккинен одержала первую победу в личной гонке Кубка мира по биатлону

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Финская биатлонистка Суви Минккинен стала победительницей спринта на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Эстерсунде.
На дистанции 7,5 км она показала результат 20 минут 11,9 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Эта победа стала первой для 30-летней финки в индивидуальных гонках Кубка мира. Второе место заняла шведка Анна Магнуссон (отставание - 16,6 секунды; 0 промахов), третьей стала француженка Осеан Мишлон (+20,8; 0).
Этап завершится 7 декабря.
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.
Губерниева не все любят слушать, считает президент Союза биатлонистов
14:02
 
Биатлон, Кубок мира по биатлону, Финляндия, Анна Магнуссон, Международный союз биатлонистов (IBU)
 
