МИД назвал цель резолюции ГА ООН "О возвращении украинских детей"
11:14 05.12.2025 (обновлено: 11:42 05.12.2025)
МИД назвал цель резолюции ГА ООН "О возвращении украинских детей"
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Резолюция ГА ООН "Возвращение украинских детей" призвана отвлечь внимание от разложения киевского режима и служит попыткой дискредитации России, заявили в пятницу в МИД РФ.
"Очевидно, что резолюция в первую очередь призвана отвлечь внимание от тотального разложения киевского режима, погрязшего в коррупции и терпящего поражение за поражением на поле боя, а также является попыткой дискредитации нашей страны", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Зеленский сделал новое заявление о переговорах Путина и Уиткоффа
08:18
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, Россия ведет планомерную работу по воссоединению семей, разлученных в ходе конфликта на Украине, и готова к взаимодействию по этой теме при участии конструктивно настроенных посредников.
"Любые обвинения в адрес России в "депортации" украинских детей носят абсолютно голословный и лживый характер. Речь шла исключительно об эвакуации из зон боевых действий несовершеннолетних, чьи жизни подвергались смертельной опасности. В настоящее время Россия ведет планомерную работу по воссоединению семей и готова к взаимодействию по детской проблематике при участии конструктивно настроенных международных посредников", - сказано в заявлении.
Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию "Возвращение украинских детей", которая не обладает юридически обязывающей силой и которую в миссии РФ в ООН назвали политизированной, заявив, что документ полностью извращает реальное положение вещей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Украина и Запад эксплуатируют тему эвакуированных детей, распространяя вымышленные истории, РФ не препятствует их воссоединению с родственниками.
Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Его убьют". На Западе сделали громкое предупреждение Зеленскому
Вчера, 20:09
 
