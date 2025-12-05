МИД назвал цель резолюции ГА ООН "О возвращении украинских детей"

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Резолюция ГА ООН "Возвращение украинских детей" призвана отвлечь внимание от разложения киевского режима и служит попыткой дискредитации России, заявили в пятницу в МИД РФ.
"Очевидно, что резолюция в первую очередь призвана отвлечь внимание от тотального разложения киевского режима, погрязшего в коррупции и терпящего поражение за поражением на поле боя, а также является попыткой дискредитации нашей страны", - сказано в заявлении на сайте министерства.
"Любые обвинения в адрес России в "депортации" украинских детей носят абсолютно голословный и лживый характер. Речь шла исключительно об эвакуации из зон боевых действий несовершеннолетних, чьи жизни подвергались смертельной опасности. В настоящее время Россия ведет планомерную работу по воссоединению семей и готова к взаимодействию по детской проблематике при участии конструктивно настроенных международных посредников", - сказано в заявлении.
Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию "Возвращение украинских детей", которая не обладает юридически обязывающей силой и которую в миссии РФ в ООН назвали политизированной, заявив, что документ полностью извращает реальное положение вещей.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Украина и Запад эксплуатируют тему эвакуированных детей, распространяя вымышленные истории, РФ не препятствует их воссоединению с родственниками.