МИД назвал цель резолюции ГА ООН "О возвращении украинских детей"

"Очевидно, что резолюция в первую очередь призвана отвлечь внимание от тотального разложения киевского режима, погрязшего в коррупции и терпящего поражение за поражением на поле боя, а также является попыткой дискредитации нашей страны", - сказано в заявлении на сайте министерства.

"Любые обвинения в адрес России в "депортации" украинских детей носят абсолютно голословный и лживый характер. Речь шла исключительно об эвакуации из зон боевых действий несовершеннолетних, чьи жизни подвергались смертельной опасности. В настоящее время Россия ведет планомерную работу по воссоединению семей и готова к взаимодействию по детской проблематике при участии конструктивно настроенных международных посредников", - сказано в заявлении.