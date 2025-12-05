Рейтинг@Mail.ru
FT: Мерц поддержал применение чрезвычайных полномочий ЕС по активам России
10:42 05.12.2025 (обновлено: 11:17 05.12.2025)
FT: Мерц поддержал применение чрезвычайных полномочий ЕС по активам России
FT: Мерц поддержал применение чрезвычайных полномочий ЕС по активам России
2025
в мире, россия, украина, бельгия, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, politico, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Фридрих Мерц, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Politico, Санкции в отношении России
FT: Мерц поддержал применение чрезвычайных полномочий ЕС по активам России

© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддерживает применение статьи 122 Договора о ЕС, которая позволит вводить экстренные меры по экономическим вопросам, в вопросе использования замороженных активов России для помощи Украине, заявляет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Издание напоминает, что канцлер Германии планирует обсудить с премьером Бельгии Бартом де Вевером использование замороженных активов РФ для помощи Киеву. Газета подчеркивает, что встреча двух европейских лидеров проходит после того, как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила юридические предложения для предоставления кредита Украине, с использованием чрезвычайных полномочий ЕС. Отмечается, что такая мера позволит оставить активы РФ замороженными на неопределенное время и продвигать кредит, минуя возможное вето отдельных стран блока.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
США не должны распоряжаться замороженными активами России, заявил Мерц
23 ноября, 21:58
"Мерц поддерживает предложение (по активам - ред.) и применение чрезвычайных полномочий в рамках статьи 122 (Договора о ЕС - ред.), даже если Бельгия продолжит выступать против", - заявили газете неназванные источники, осведомленные с позицией канцлера.
В пятницу газета Brussels Times писала, что парламент Бельгии единодушно поддержал премьер-министра Барта де Вевера, который ожидает давления европейских лидеров из-за отказа использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Киеву.
В среду европейское издание газеты Politico со ссылкой на пятерых дипломатов и чиновников ЕС сообщала, что Еврокомиссия готовит юридическое решение, чтобы добиться поддержки Бельгии для использования замороженных российских активов на фоне опасений бельгийских властей по поводу того, что они окажутся вынуждены вернуть России деньги, если какая-либо из стран ЕС наложит вето на продление санкций против РФ. В публикации говорится, что ЕК хочет прибегнуть к положению статьи 122 Договора о ЕС, который позволяет правительствам принимать решения "в духе солидарности между государствами-членами относительно мер, соответствующих экономической ситуации". Комиссия хочет интерпретировать это так, что финансовые ставки в этом случае настолько высоки, что квалифицированное большинство стран сможет одобрить продление санкций, лишив Венгрию права вето, указывает издание.
Еврокомиссия (ЕК) ранее предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, включая заблокированные активы РФ. ЕК утверждает, что предусмотрела "защиту" для стран Евросоюза и фининститутов на случай ответных мер РФ из-за заблокированных активов. Решение по финансированию примет саммит ЕС в декабре, до этого пройдут консультации.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Россия готовит ответные меры на случай изъятия ее активов, заявила Захарова
Вчера, 14:47
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Премьер-министра Бельгии Барт де Вевера встретили овациями за отказ от передачи Еврокомиссии активов РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Парламент Бельгии поддержал премьера по вопросу российских активов
06:59
 
В миреРоссияУкраинаБельгияФридрих МерцУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияPoliticoСанкции в отношении России
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
