МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддерживает применение статьи 122 Договора о ЕС, которая позволит вводить экстренные меры по экономическим вопросам, в вопросе использования замороженных активов России для помощи Украине, заявляет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Мерц поддерживает предложение (по активам - ред.) и применение чрезвычайных полномочий в рамках статьи 122 (Договора о ЕС - ред.), даже если Бельгия продолжит выступать против", - заявили газете неназванные источники, осведомленные с позицией канцлера.

В пятницу газета Brussels Times писала, что парламент Бельгии единодушно поддержал премьер-министра Барта де Вевера, который ожидает давления европейских лидеров из-за отказа использовать замороженные российские активы для предоставления кредита Киеву.

В среду европейское издание газеты Politico со ссылкой на пятерых дипломатов и чиновников ЕС сообщала, что Еврокомиссия готовит юридическое решение, чтобы добиться поддержки Бельгии для использования замороженных российских активов на фоне опасений бельгийских властей по поводу того, что они окажутся вынуждены вернуть России деньги, если какая-либо из стран ЕС наложит вето на продление санкций против РФ. В публикации говорится, что ЕК хочет прибегнуть к положению статьи 122 Договора о ЕС, который позволяет правительствам принимать решения "в духе солидарности между государствами-членами относительно мер, соответствующих экономической ситуации". Комиссия хочет интерпретировать это так, что финансовые ставки в этом случае настолько высоки, что квалифицированное большинство стран сможет одобрить продление санкций, лишив Венгрию права вето, указывает издание.

Еврокомиссия (ЕК) ранее предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, включая заблокированные активы РФ. ЕК утверждает, что предусмотрела "защиту" для стран Евросоюза и фининститутов на случай ответных мер РФ из-за заблокированных активов. Решение по финансированию примет саммит ЕС в декабре, до этого пройдут консультации.

Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.