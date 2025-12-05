https://ria.ru/20251205/meksika-2060223048.html
Мексика и ЮАР снова сыграют в матче открытия чемпионата мира по футболу
2025-12-05T21:48:00+03:00
2025-12-05T21:48:00+03:00
2025-12-05T22:07:00+03:00
футбол
спорт
чемпионат мира по футболу 2026
2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сборные Мексики и ЮАР сыграют в матче открытия чемпионата мира по футболу 2026 года.
Жеребьевка проходит в пятницу в вашингтонском Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Открывающая турнир встреча состоится 11 июня в Мехико на стадионе "Ацтека". Обе команды попали в группу A, в которую также вошли сборные Южной Кореи и будущий победитель пути D европейского плей-офф квалификации, в котором право участия разыгрывают сборные Дании, Чехии, Северной Македонии и Ирландии.
В 2010 году команды ЮАР и Мексики встретились в Йоханнесбурге в матче открытия чемпионата мира, прошедшего в африканской стране. Та встреча закончилась со счетом 1:1.
Чемпионат мира впервые пройдет с участием 48 команд и станет первым, который состоится на территории трех стран: США, Канады и Мексики. Турнир будет проходить с 11 июня по 19 июля.