Малкина признали второй звездой дня в НХЛ
Малкина признали второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
Малкина признали второй звездой дня в НХЛ
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
В ночь на пятницу по московскому времени "Питтсбург" на выезде обыграл команду "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 4:3. Малкин оформил дубль и отдал результативную передачу. Россиянин вышел на чистое 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Малкин достиг отметки в 1375 очков за карьеру в 1239 матчах в регулярных чемпионатах.
Первой звездой дня стал канадский нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, который оформил хет-трик в домашнем матче против "Сиэтл Кракен" (9:4).
Третьей звездой дня был назван канадский нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Мэтью Барзал, который забил гол и отдал две передачи в игре с "Колорадо Эвеланш" (6:3).