Малкина признали второй звездой дня в НХЛ

В ночь на пятницу по московскому времени "Питтсбург" на выезде обыграл команду "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 4:3. Малкин оформил дубль и отдал результативную передачу. Россиянин вышел на чистое 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Малкин достиг отметки в 1375 очков за карьеру в 1239 матчах в регулярных чемпионатах.