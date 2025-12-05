Рейтинг@Mail.ru
Малкина признали второй звездой дня в НХЛ
Хоккей
 
10:31 05.12.2025
Малкина признали второй звездой дня в НХЛ
Малкина признали второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
/20251205/khokkey-2059952987.html
спорт, евгений малкин, коннор макдэвид, мэтью барзал, питтсбург пингвинз, тампа-бэй лайтнинг, эдмонтон ойлерз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Евгений Малкин, Коннор Макдэвид, Мэтью Барзал, Питтсбург Пингвинз, Тампа-Бэй Лайтнинг, Эдмонтон Ойлерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
В ночь на пятницу по московскому времени "Питтсбург" на выезде обыграл команду "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 4:3. Малкин оформил дубль и отдал результативную передачу. Россиянин вышел на чистое 26-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Малкин достиг отметки в 1375 очков за карьеру в 1239 матчах в регулярных чемпионатах.
Первой звездой дня стал канадский нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид, который оформил хет-трик в домашнем матче против "Сиэтл Кракен" (9:4).
Третьей звездой дня был назван канадский нападающий "Нью-Йорк Айлендерс" Мэтью Барзал, который забил гол и отдал две передачи в игре с "Колорадо Эвеланш" (6:3).
Перестрелка русских звезд завершилась скандалом. Малкин переписал историю!
