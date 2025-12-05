https://ria.ru/20251205/lyzhnitsa-2060168812.html
Шведская лыжница передумала бойкотировать Олимпиаду
Шведская лыжница передумала бойкотировать Олимпиаду - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Шведская лыжница передумала бойкотировать Олимпиаду
Шведская лыжница Линн Сван заявила, что намерена принять участие в зимней Олимпиаде 2026 года, несмотря на допуск россиян. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T17:33:00+03:00
2025-12-05T17:33:00+03:00
2025-12-05T17:33:00+03:00
лыжные гонки
спорт
тронхейм
норвегия
линн сван
спортивный арбитражный суд (cas)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592264399_166:220:678:508_1920x0_80_0_0_0fbde4909c11560fa3f331d2a26a59b5.jpg
https://ria.ru/20251204/klebo-2059797051.html
тронхейм
норвегия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592264399_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_7eb7a769acd373bc8173f30048ab5cbd.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, тронхейм, норвегия, линн сван, спортивный арбитражный суд (cas), зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Тронхейм, Норвегия, Линн Сван, Спортивный арбитражный суд (CAS), Зимние Олимпийские игры 2026
Шведская лыжница передумала бойкотировать Олимпиаду
Лыжница Линн Сван намерена принять участие в Олимпиаде-2026