Шведская лыжница передумала бойкотировать Олимпиаду
17:33 05.12.2025
Шведская лыжница передумала бойкотировать Олимпиаду
Шведская лыжница передумала бойкотировать Олимпиаду
Шведская лыжница Линн Сван заявила, что намерена принять участие в зимней Олимпиаде 2026 года, несмотря на допуск россиян. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
спорт, тронхейм, норвегия, линн сван, спортивный арбитражный суд (cas), зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Тронхейм, Норвегия, Линн Сван, Спортивный арбитражный суд (CAS), Зимние Олимпийские игры 2026
Шведская лыжница передумала бойкотировать Олимпиаду

Лыжница Линн Сван намерена принять участие в Олимпиаде-2026

Линн Сван. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Шведская лыжница Линн Сван заявила, что намерена принять участие в зимней Олимпиаде 2026 года, несмотря на допуск россиян.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и призвала россиян отправить заявки на нейтральный статус. Ранее Сван заявила изданию Expressen, что может бойкотировать Олимпийские игры, если до участия в них допустят россиян.
"Моя цель - соревноваться. Надеюсь, мы не дойдем до ситуации, когда мне придется об этом думать. Теперь решение принято арбитражным судом, и я сделаю все возможное, чтобы поехать на Олимпиаду", - цитирует Сван NRK.
Сван в пятницу заняла третье место в спринтерской гонке классическим стилем на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Тронхейме (Норвегия).
Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Клебо заявил, что не намерен бойкотировать Олимпиаду-2026 из-за россиян
