Лазовский выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский одержал победу в масс-старте на 12,5 км на этапе Кубка Содружества, который проходит в Ханты-Мансийске.

Лазовский показал результат 33 минуты 52,9 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Вторым стал россиянин Александр Корнев (отставание - 2,3 секунды; 2 промаха), третье место занял Александр Поварницын (+2,7; 1 промах). Четвертую строчку занял Кирилл Бажин (+3,2; 1 промах).