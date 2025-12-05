Рейтинг@Mail.ru
Лазовский выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске
Биатлон
 
13:58 05.12.2025
Лазовский выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске
Лазовский выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Лазовский выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске
Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский одержал победу в масс-старте на 12,5 км на этапе Кубка Содружества, который проходит в Ханты-Мансийске. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
биатлон
ханты-мансийск
александр поварницын
кубок россии по биатлону
ханты-мансийск, александр поварницын, кубок россии по биатлону
Биатлон, Ханты-Мансийск, Александр Поварницын, Кубок России по биатлону
Лазовский выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске

Биатлонист Лазовский выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества

Биатлон. Кубок Содружества. Мужчины. Спринт
Биатлон. Кубок Содружества. Мужчины. Спринт - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский одержал победу в масс-старте на 12,5 км на этапе Кубка Содружества, который проходит в Ханты-Мансийске.
Лазовский показал результат 33 минуты 52,9 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Вторым стал россиянин Александр Корнев (отставание - 2,3 секунды; 2 промаха), третье место занял Александр Поварницын (+2,7; 1 промах). Четвертую строчку занял Кирилл Бажин (+3,2; 1 промах).
Второй этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске продлится до 6 декабря.
Биатлон
 
