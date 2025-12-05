https://ria.ru/20251205/lazovskiy-2060068934.html
Лазовский выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества в Ханты-Мансийске
Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский одержал победу в масс-старте на 12,5 км на этапе Кубка Содружества, который проходит в Ханты-Мансийске.
ханты-мансийск
2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский одержал победу в масс-старте на 12,5 км на этапе Кубка Содружества, который проходит в Ханты-Мансийске.
Лазовский показал результат 33 минуты 52,9 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Вторым стал россиянин Александр Корнев (отставание - 2,3 секунды; 2 промаха), третье место занял Александр Поварницын (+2,7; 1 промах). Четвертую строчку занял Кирилл Бажин (+3,2; 1 промах).
Второй этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске продлится до 6 декабря.