"Лацио" обыграл "Милан" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
Футбол
 
01:07 05.12.2025
"Лацио" обыграл "Милан" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
"Лацио" обыграл "Милан" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
"Лацио" обыграл "Милан" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
"Лацио" обыграл "Милан" в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. "Лацио" обыграл "Милан" в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.
Встреча в Риме завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, у которых отличился капитан Маттиа Дзакканьи (80-я минута).
В четвертьфинале римляне сыграют с "Болоньей", действующий обладатель трофея в своем матче 1/8 финала победил дома "Парму" (2:1).
Кубок Италии
04 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Лацио
1 : 0
Милан
80‎’‎ • Маттиа Дзакканьи
