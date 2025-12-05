https://ria.ru/20251205/latsio-2059924564.html
"Лацио" обыграл "Милан" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
"Лацио" обыграл "Милан" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
"Лацио" обыграл "Милан" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
"Лацио" обыграл "Милан" в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T01:07:00+03:00
2025-12-05T01:07:00+03:00
2025-12-05T01:07:00+03:00
футбол
спорт
маттиа дзакканьи
лацио
милан
болонья
кубок италии
парма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844945912_93:395:865:829_1920x0_80_0_0_edd8339cf363042e8be2687c549f7eb9.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0f/1844945912_0:138:1065:936_1920x0_80_0_0_a1a6bed00cb322c9dc656532eb1aa83a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, маттиа дзакканьи, лацио, милан, болонья, кубок италии, парма
Футбол, Спорт, Маттиа Дзакканьи, Лацио, Милан, Болонья, Кубок Италии, Парма
"Лацио" обыграл "Милан" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии
"Лацио" победил "Милан" в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу